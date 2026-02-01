Ричмонд
На мировом рынке набирает популярность тренд на сокращение вложений в активы США

Всё больше инвесторов на мировом рынке следуют тренду «Продавай Америку» (Sell America), стремясь сократить свои вложения в американские активы.

Как сообщает газета New York Times, эта тенденция вызвана опасениями по поводу безопасности рынков США на фоне геополитической нестабильности, угроз в адрес Федеральной резервной системы, растущего государственного долга, а также непоследовательной политики администрации Белого дома.

При этом инвесторы не полностью отказываются от американских активов, а скорее хеджируют риски. Одним из факторов стало ослабление доллара, который за последний год подешевел примерно на 10% по отношению к евро, иене и фунту.

Рост европейского индекса Stoxx 600 в долларовом выражении почти вдвое опередил рост американского S&P 500, хотя в местных валютах динамика была схожей.

Ранее сообщалось, что в США не прекращаются акции протеста против миграционной полиции.

