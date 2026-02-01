Муртазин: цены на технику в 2026 году будут повышаться несколько раз

В 2026 году ожидается рост цен на всю электронику, к концу года можно ожидать увеличение стоимости на 30−60% в зависимости от вида техники, заявил aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин.
«Цены вырастут на всю электронику из-за того, что сейчас мировой кризис, цены растут везде. В течение года можно ожидать минимум три-четыре повышения, первое будет в феврале», — отметил Муртазин.
По его словам, цены уже начали меняться «буквально на глазах».
«По итогам года можно ожидать средневзвешенный рост от 30 до 60% в зависимости от типа техники. Поэтому если нужно что-то покупать, то лучше сделать это как можно раньше», — подчеркнул Муртазин.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал товары, которые подорожают в 2026 году.