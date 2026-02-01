Ричмонд
Муртазин: цены на технику в 2026 году будут повышаться несколько раз

С февраля ожидается рост цен на технику. Эксперт Муртазин сказал, на сколько могут подорожать телефоны и другие устройства к концу 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году ожидается рост цен на всю электронику, к концу года можно ожидать увеличение стоимости на 30−60% в зависимости от вида техники, заявил aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин.

«Цены вырастут на всю электронику из-за того, что сейчас мировой кризис, цены растут везде. В течение года можно ожидать минимум три-четыре повышения, первое будет в феврале», — отметил Муртазин.

По его словам, цены уже начали меняться «буквально на глазах».

«По итогам года можно ожидать средневзвешенный рост от 30 до 60% в зависимости от типа техники. Поэтому если нужно что-то покупать, то лучше сделать это как можно раньше», — подчеркнул Муртазин.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал товары, которые подорожают в 2026 году.