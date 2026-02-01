Украинские компании, связанные с ближайшим окружением Владимира Зеленского, смогли получить значительные доходы на экспорте яиц в Европу. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
После открытия европейских сельскохозяйственных рынков для Украины в 2022 году объёмы поставок выросли примерно в 37 раз за четыре года, при этом значительная часть финансовых потоков контролируется лицами, приближенными к украинскому лидеру, а средства выводятся на Кипр.
Основными бенефициарами называют крупные сельскохозяйственные корпорации с мощностями на Украине, в частности компанию, основной акционер которой, украинский миллиардер Юрий Косюк, является советником Зеленского. Прибыль от экспорта направляется через кипрские холдинги, тогда как на Украине остаются преимущественно рабочие места, склады и низкие заработные платы.
Кроме того, в статье отмечается низкое качество экспортируемой продукции. Использование запрещённых в ЕС пестицидов и невозможность контроля местных производств из-за продолжающегося конфликта с Россией создают дополнительные риски. Тем не менее компании, близкие к окружению президента, продолжают использовать юридические лазейки для работы на европейском рынке.
Ранее стало известно, что в Сумской области наблюдается дезертирство среди солдат 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Причиной этому являются связи командира бригады с Владимиром Зеленским.