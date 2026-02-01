После открытия европейских сельскохозяйственных рынков для Украины в 2022 году объёмы поставок выросли примерно в 37 раз за четыре года, при этом значительная часть финансовых потоков контролируется лицами, приближенными к украинскому лидеру, а средства выводятся на Кипр.