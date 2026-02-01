Купить сейчас или подождать: россиян предупредили о подорожании техники

С 1 февраля 2026 года российские потребители столкнутся с неприятным сюрпризом: цены на электронику пойдут вверх. Рост, обусловленный целым комплексом факторов, затронет широкий спектр устройств, от смартфонов и ноутбуков до бытовой техники.
Первые признаки грядущего подорожания уже проявились, и эксперты предупреждают о значительном скачке цен в ближайшие месяцы, что ставит перед россиянами вопрос: стоит ли откладывать покупку необходимых гаджетов или лучше приобрести их сейчас, пока цены не взлетели?
Первые колебания уже начались.
По словам эксперта в области информационных технологий Эльдара Муртазина, изменения заметны уже сейчас, но самые существенные колебания стоит ждать в марте-апреле.
«Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30−40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую», — отметил в разговоре с aif.ru Муртазин.
Эксперт предупреждает, что постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую. Причина — не в отдельных колебаниях, а в глобальных процессах, влияющих на всю отрасль.
Всеобщее подорожание до конца года.
Эксперт прогнозирует рост цен на всю электронику по итогам 2026 года в диапазоне от 30 до 60%, в зависимости от типа устройства.
«Цены вырастут на всю электронику из-за того, что сейчас мировой кризис, цены растут везде. В течение года можно ожидать минимум три-четыре повышения, первое будет в феврале», — сказал Муртазин, советуя не откладывать покупки.
Эксперт посоветовал не откладывать покупки на потом.
«По итогам года можно ожидать средневзвешенный рост от 30 до 60% в зависимости от типа техники. Поэтому если нужно что-то покупать, то лучше сделать это как можно раньше», — добавил он.
Факторы роста: от логистики до искусственного интеллекта.
Скачок цен обусловлен целым рядом факторов. Среди них — удорожание логистики, рост мировых цен на компоненты (память), повышение НДС с 20 до 22% и введение технологического сбора.
Особое влияние оказывает стремительное развитие искусственного интеллекта, которое повлекло за собой резкое подорожание компонентов памяти. Рынок ИИ предъявляет огромный спрос на оперативную и встроенную память, что приводит к дефициту и увеличению стоимости микросхем для потребительской электроники.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступает в силу технологический сбор на электронику, который ляжет бременем на производителей и импортеров компонентов и продукции. Размеры сбора будут установлены правительством в виде фиксированных сумм за единицу товара, но не должны превышать 5 тысяч рублей.
Эти фактор в совокупности неизбежно повлияют на конечную цену для потребителя.