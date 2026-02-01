Купить сейчас или подождать: россиян предупредили о подорожании техники

Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступает в силу технологический сбор на электронику, который ляжет бременем на производителей и импортеров компонентов и продукции. Размеры сбора будут установлены правительством в виде фиксированных сумм за единицу товара, но не должны превышать 5 тысяч рублей.