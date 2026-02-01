Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдолг Германии достиг исторического рекорда после антироссийских санкций

Госдолг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года.

Источник: Аргументы и факты

Государственный долг Германии за период с первого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года увеличился почти на пятую часть и достиг исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные статбюро Destatis.

В третьем квартале 2025 года госдолг страны составил 2,79 триллиона евро по сравнению с 2,38 триллиона евро в начале 2021 года, что соответствует росту заимствований на 17,3%.

Одним из пунктов бюджета Германии является финансовая поддержка Украины в рамках санкционной политики Евросоюза. За этот период ЕС направил Киеву 95 миллиардов долларов, из которых на Германию пришлось 1,7 миллиарда, согласно данным Минфина Украины.

Финансовые эксперты отмечают, что Германия оказалась в непростой ситуации из-за необходимости поддерживать Украину, однако объём помощи остаётся относительно небольшим, и страна вряд ли полностью откажется от этой статьи расходов.

Ранее сообщалось, что государственный долг Европейского союза по итогам третьего квартала 2025 года достиг максимальных значений за два с половиной года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше