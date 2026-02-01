Госдолг Германии достиг исторического рекорда после антироссийских санкций

Государственный долг Германии за период с первого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года увеличился почти на пятую часть и достиг исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные статбюро Destatis.
В третьем квартале 2025 года госдолг страны составил 2,79 триллиона евро по сравнению с 2,38 триллиона евро в начале 2021 года, что соответствует росту заимствований на 17,3%.
Финансовые эксперты отмечают, что Германия оказалась в непростой ситуации из-за необходимости поддерживать Украину, однако объём помощи остаётся относительно небольшим, и страна вряд ли полностью откажется от этой статьи расходов.
Ранее сообщалось, что государственный долг Европейского союза по итогам третьего квартала 2025 года достиг максимальных значений за два с половиной года.