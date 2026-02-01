В Соликамске отремонтируют участок дороги за 21,5 миллиона рублей

Как сообщает Business-class, по условиям, подрядной организации предстоит полностью обновить этот участок дороги. Работы будут идти в несколько этапов: сначала снимут старые металлические ограждения и бордюры, затем удалят существующий асфальт специальной фрезой. После этого уложат выравнивающий слой и новый верхний слой асфальтового покрытия.