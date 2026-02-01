Ричмонд
В Соликамске отремонтируют участок дороги за 21,5 миллиона рублей

Заявки от подрядчиков принимают до 17 февраля, а победителя определят 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Соликамске ищут подрядчика, который займётся ремонтом части улицы Северной — от дома № 59 до дома № 49. Объявление об этом разместили на портале Госзакупок.

Как сообщает Business-class, по условиям, подрядной организации предстоит полностью обновить этот участок дороги. Работы будут идти в несколько этапов: сначала снимут старые металлические ограждения и бордюры, затем удалят существующий асфальт специальной фрезой. После этого уложат выравнивающий слой и новый верхний слой асфальтового покрытия.

Также по плану — установка свежих бетонных бордюров, подгонка люков колодцев по высоте, приведение в порядок газонов вдоль дороги и монтаж ограждений для пешеходов. Когда основные работы закончатся, на асфант нанесут разметку: обозначат пешеходные переходы и стоп-линии.

На весь ремонт отведён срок с 11 мая по 14 декабря 2026 года.