Эксперт Муртазин: смартфоны к весне подорожают в среднем от 10 до 30%

В России с февраля ожидают рост цен на технику. Эксперт Муртазин рассказал, какими станут цены на телефоны, ноутбуки и другую технику.

Источник: Аргументы и факты

Цены на электронику в России начнут расти с 1 февраля, телефоны к марту-апрелю могут подорожать на 10−30%, заявил aif.ru эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.

«Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март-апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30−40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую», — отметил Муртазин.

Эксперты ранее спрогнозировали рост цен на технику с 1 февраля. Наибольший рост цен ожидают на продукцию среднего и верхнего ценового сегмента, а также на моделях с большим объемом памяти.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал товары, которые подорожают в 2026 году.