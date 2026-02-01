Эксперт Муртазин: смартфоны к весне подорожают в среднем от 10 до 30%

«Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март-апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30−40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую», — отметил Муртазин.