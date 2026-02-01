Эксперт Муртазин: смартфоны к весне подорожают в среднем от 10 до 30%

Цены на электронику в России начнут расти с 1 февраля, телефоны к марту-апрелю могут подорожать на 10−30%, заявил aif.ru эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.
«Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март-апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30−40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую», — отметил Муртазин.
Эксперты ранее спрогнозировали рост цен на технику с 1 февраля. Наибольший рост цен ожидают на продукцию среднего и верхнего ценового сегмента, а также на моделях с большим объемом памяти.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал товары, которые подорожают в 2026 году.