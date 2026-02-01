Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстану предложили освоить расчетную систему на основе «Хавалы»

Инициатива прозвучала от руководства Российского делового центра в Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

Как объяснил глава этой организации Рустам Хабибуллин, из-за санкций Евросоюза стоимость транзакций с российскими банками подорожает. Поэтому, по его мнению, использование расчетной системы «Хавала» может стать решением вопроса.

«Хавала» в качестве неформальной расчетной системы используется в странах Ближнего Востока, Иране, Афганистане. Основная ее особенность в том, что вся работа строится на доверии участников процесса, переводы проводят без документальных подтверждений.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году на KazanForum впервые съедутся представители исламских банков.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше