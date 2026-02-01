Татарстану предложили освоить расчетную систему на основе «Хавалы»

Как объяснил глава этой организации Рустам Хабибуллин, из-за санкций Евросоюза стоимость транзакций с российскими банками подорожает. Поэтому, по его мнению, использование расчетной системы «Хавала» может стать решением вопроса.
«Хавала» в качестве неформальной расчетной системы используется в странах Ближнего Востока, Иране, Афганистане. Основная ее особенность в том, что вся работа строится на доверии участников процесса, переводы проводят без документальных подтверждений.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году на KazanForum впервые съедутся представители исламских банков.
