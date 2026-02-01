Ричмонд
В Ростовской области к концу января подорожали хлеб и мука

Об этом сообщает Ростовстат.

Источник: Аргументы и факты

В период с 20 по 26 января донские магазины поднимали стоимость ряда товаров, в том числе хлеба и муки. Так, за неделю килограмм муки вырос в цене на 20 копеек, стоимость продукта теперь составляет 50,95 рубля.

В Ростове за кг муки просят 48,48 рубля, это дешевле всего. В других городах региона стоимость выше. Дороже мука обойдётся жителям Волгодонска — 57,55 рубля за килограмм.

Также увеличились цены на хлеб (стоимость представлена в расчёте за килограмм). В среднем этот продукт теперь стоит 93,41 рубля.

Выгоднее приобретать буханки в Миллерово (82,16 рубля) и Шахтах (86,39 рубля). Дороже всего хлеб в южной столице — 98,51 рубля за кг.