Беларусь повысила транзитные тарифы нефти почти на 10%

С1 февраля 2026 года тариф на транспортировку нефти по трубопроводам от белорусско-российской границы к границе Беларуси и Польши составит 28,71 белорусского рубля за тонну нетто. Предыдущий тариф, установленный в прошлом году, был ниже на 9,7%.