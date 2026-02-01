Беларусь повысила транзитные тарифы нефти почти на 10%

«Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытого акционерного общества “Гомельтранснефть Дружба”, расположенным на территории Беларуси», — сказано в документе.
С1 февраля 2026 года тариф на транспортировку нефти по трубопроводам от белорусско-российской границы к границе Беларуси и Польши составит 28,71 белорусского рубля за тонну нетто. Предыдущий тариф, установленный в прошлом году, был ниже на 9,7%.
Украинское направление
Также постановлением повышены транзиты на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу на украинском направлении («Унеча (Высокое) — Броды» и «Унеча (Высокое) — граница Беларуси и Украины») на 9,8% по сравнению с 2025 годом.
В 2025 году показатели за транзит нефти по магистральным нефтепроводам по белорусской территории повышались по сравнению с 2024 годом примерно на 11%.
Внутренний транзит
МАРТ также повысил примерно на 9−11% тарифы на услуги по внутренней транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба». В 2025 году повышение тарифа на внутреннюю транспортировку составило около 11% по сравнению с 2024 годом.