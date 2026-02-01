Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве мер финансовой поддержки.
Согласно данным Минфина Украины, бюджет на текущий год предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен.
При подготовке бюджета использовался сценарный среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. С учетом этого курса, расходы бюджета составляет 108,05 миллиарда долларов.
Таким образом, очередной финансовый транш от Европы позволил бы Украине на протяжении, как минимум, 14 лет, финансировать расходные статьи своего бюджета.