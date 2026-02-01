Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Украины запросили у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов — эта сумма в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее бюджете на текущий год, подсчитало РИА Новости.