Трудовые пенсии увеличатся в Беларуси с 1 февраля в среднем на 10 процентов

С 1 февраля в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сообщает, что в Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Специалисты уточняют, что размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10 процентов. Таким образом, по предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит 1070 рублей.

За год, с февраля 2025 года, увеличение составит 138 рублей или 14,8 процента. При этом «размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии».

Трудовые пенсии получают более 2,3 млн. пенсионеров.

Тем временем пенсии и пособия вырастут в Беларуси в феврале — вот на сколько.

Еще Минтруда назвало льготы для белорусских пенсионеров: «Льготный и бесплатный проезд, скидки на газ, электричество и услуги».

Кроме того, Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года.

Также даты Масленицы, Пасхи и Радуницы у православных верующих названы в Беларуси.