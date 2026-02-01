Трудовые пенсии увеличатся в Беларуси с 1 февраля в среднем на 10 процентов

Министерство труда и социальной защиты сообщает, что в Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Специалисты уточняют, что размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10 процентов. Таким образом, по предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит 1070 рублей.
За год, с февраля 2025 года, увеличение составит 138 рублей или 14,8 процента. При этом «размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии».
Трудовые пенсии получают более 2,3 млн. пенсионеров.
