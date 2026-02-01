В ЕЭК рассказали о реализации механизма финансового содействия промкооперации

«Первый год реализации механизма был посвящен формированию институциональной и нормативной базы, отработке процедур отбора проектов, выстраиванию взаимодействия между Комиссией, государствами-членами и финансовыми организациями, а также выявлению практических проблем в регулировании, — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. — Несмотря на все сложности, первые итоги реализации пилотного механизма показали его востребованность. После одобрения первых пяти проектов интерес бизнеса к новому инструменту заметно вырос».