На Дону детские пособия и материнский капитал проиндексировали в феврале

По информации ведомства, единое пособие для беременных женщин и семей с детьми привязали к прожиточному минимуму региона. Ежемесячная поддержка на ребенка составляет от 8,6 тыс. руб. до 17,3 тыс. руб., для беременных — от 9,7 тыс. руб. до 19,4 тыс. руб. Право на получение средств сохраняют семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума в 17,8 тыс. руб. В зависимости от финансового положения семья может получать 50%, 75% или 100% от соответствующего прожиточного минимума.