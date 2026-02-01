Юрист ответил, должен ли наниматель компенсировать сотруднику проезд до работы

Во время Республиканского профсоюзного правового приема юристы ответили на актуальные вопросы граждан, пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, прозвучал вопрос и о том, обязан ли наниматель организовать подвоз или возмещать сотрудникам проезд к месту работы?
— Нет, не обязан, — ответил юрист. — Наниматель обязан возмещать транспортные расходы в случае, если работа связана с постоянными поездками. Например, к такой категории сотрудников относятся курьеры, наладчики и другие.
Кроме того, Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года.
Еще Минтруда назвало льготы для белорусских пенсионеров: «Льготный и бесплатный проезд, скидки на газ, электричество и услуги».
Тем временем, трудовые пенсии увеличатся в Беларуси с 1 февраля в среднем на 10 процентов.