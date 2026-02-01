АТОР: В России упал спрос на внутренний туризм

Российская туристическая отрасль переживает непростые времена, сталкиваясь с вызовами, обусловленными изменением потребительских привычек граждан и внешними факторами. В ходе онлайн-конференции, организованной Ассоциацией отельеров АМОС для 200 представителей туриндустрии, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин обозначил ключевые проблемы.
По его словам, основной причиной снижения спроса является не специфический туристический фактор, а общая экономическая тенденция: россияне перешли к сберегательной модели поведения.
«Наши соотечественники стали меньше тратить и больше сберегать. Туризм не является жизненно необходимой статьей расходов, поэтому люди предпочитают направлять средства на более насущные нужды», — пояснил Ромашкин.
Среди других негативных моментов эксперты выделили укрепление национальной валюты, которое делает зарубежные поездки более привлекательными и доступными для россиян. Это, в свою очередь, оттягивает часть потенциальных туристов с внутреннего рынка.
Кроме того, на спрос влияют и логистические сложности. Частые закрытия воздушных гаваней, задержки и отмены рейсов, а также угрозы, связанные с атаками беспилотников, вынуждают многих граждан откладывать запланированные путешествия или отказываться от них вовсе, создавая дополнительную неопределенность в планах отдыха.