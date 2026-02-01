АТОР: В России упал спрос на внутренний туризм

Кроме того, на спрос влияют и логистические сложности. Частые закрытия воздушных гаваней, задержки и отмены рейсов, а также угрозы, связанные с атаками беспилотников, вынуждают многих граждан откладывать запланированные путешествия или отказываться от них вовсе, создавая дополнительную неопределенность в планах отдыха.