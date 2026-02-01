Доставка топлива на Крайний Север для следующего сезона стартовала в Красноярском крае

«Работа идет в плановом режиме. В январе во время аномально низких температур фиксировались отдельные затруднения в работе техники, однако они носили кратковременный характер и не повлияли на общий график. В настоящее время нефтевозы продолжают доставку топлива», — поделился информацией глава регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Антон Нарчуганов.