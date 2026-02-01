Ричмонд
СВО
Доставка топлива на Крайний Север для следующего сезона стартовала в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 февраля, ФедералПресс. В Красноярском крае в районы Крайнего Севера уже доставлено свыше 6 тысяч тонн топлива, которое будет использоваться в будущем отопительном сезоне. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: ФедералПресс

«Работа идет в плановом режиме. В январе во время аномально низких температур фиксировались отдельные затруднения в работе техники, однако они носили кратковременный характер и не повлияли на общий график. В настоящее время нефтевозы продолжают доставку топлива», — поделился информацией глава регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Антон Нарчуганов.

Всего по зимним автодорогам запланировано доставить около 23 тысячи тонн ГСМ. Речь идет об Эвенкии, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском округах.

Большая часть грузов будет доставляться по воде — свыше 200 тысяч тонн, и подготовка к навигации уже стартовала, добавил Нарчуганов.