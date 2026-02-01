Газ по расписанию: в Узбекистане снова меняют режим работы метановых заправок

Но если смотреть шире, в общем контексте, ситуация уже откровенно утомляет. Бесконечные заявления и обещания чиновников «исправить всё», «стабилизировать», «подготовиться» звучат не первый год. И на этом фоне всё чаще возникает логичный вопрос: если каждую зиму приходится экстренно вводить ограничения, то где тогда была та самая подготовка к зимнему сезону? Ответов на это нет…