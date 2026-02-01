Газ по расписанию: в Узбекистане снова меняют режим работы метановых заправок

В ведомстве уточнили, что в Ферганской долине график работы метановых заправок будет устанавливаться индивидуально — исходя из давления газа и по согласованию с местными хокимиятами. По сути, это означает, что даже эти шесть часов работы будут под вопросом.
При этом Минэнерго заверило, что газоснабжение специальной техники и общественного транспорта будет обеспечено стабильно и без каких-либо ограничений.
Как оценивать это решение? Если смотреть на ситуацию без иллюзий, то на фоне последних недель, когда многие метановые заправки были полностью закрыты, даже такой режим можно считать условно положительным. По крайней мере, заправки будут работать шесть часов в день, а не ноль.
Но если смотреть шире, в общем контексте, ситуация уже откровенно утомляет. Бесконечные заявления и обещания чиновников «исправить всё», «стабилизировать», «подготовиться» звучат не первый год. И на этом фоне всё чаще возникает логичный вопрос: если каждую зиму приходится экстренно вводить ограничения, то где тогда была та самая подготовка к зимнему сезону? Ответов на это нет…
А пока водителям остаётся лишь подстраиваться под очередной «временный» график, который, как показывает практика, имеет свойство затягиваться.