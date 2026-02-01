Краснодарский край вошел в лидеры по продажам водки в 2025 году

Наименьшие объемы реализации водки среди регионов СКФО зафиксированы в Чечне — 764 дал и Ингушетии — 20,9 тыс. дал. При этом в Чечне в 2025-м водки продали в девять раз меньше, чем в 2024 году, когда объемы торговли составили 7,1 тыс. дал. В остальных регионах СКФО реализация водки выросла: почти в два раза в Дагестане, примерно в 10 раз в Ингушетии, в 11,8 раза в Кабардино-Балкарии, в 1,7 раза в Карачаево-Черкесии, в 18 раз в Северной Осетии и примерно в 0,5 раза в Ставропольском крае.