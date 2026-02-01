Грузооборот пункта пропуска Дуннин на границе с Приморьем вырос почти на треть

Как сообщается, основную часть импорта через Дуннин в прошлом году составили продовольственные товары и уголь, которые поступали из России. В свою очередь, из Китая в Россию через этот пункт пропуска отправляли плодоовощную продукцию, а также посылки интернет-торговли.