Грузооборот пункта пропуска Дуннин на границе с Приморьем вырос почти на треть

По итогам 2025 года грузооборот автомобильного пункта пропуска Дуннин, сопредельного с российским пунктом Полтавка, составил 1,0727 миллиона тонн. Это на 31,8% больше, чем годом ранее. Такие данные привело телевидение города Дуннин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В денежном выражении объем перевезенных через пункт пропуска грузов достиг 12,544 миллиарда юаней, что на 12,3% превышает показатели 2024 года.
Как сообщается, основную часть импорта через Дуннин в прошлом году составили продовольственные товары и уголь, которые поступали из России. В свою очередь, из Китая в Россию через этот пункт пропуска отправляли плодоовощную продукцию, а также посылки интернет-торговли.
В сюжете местного телевидения рассказали, что автомобильный пункт пропуска Дуннин и дальше будет принимать меры по упрощению таможенных процедур и ускорению пропуска грузов через китайско-российскую границу. Это должно способствовать дальнейшему росту грузооборота.