Статистики подсчитали, скольким минчанам начислили зарплату более 5 тысяч

Главное статистическое управление Минска подсчитало распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы.
По данным за ноябрь 2025 года доля работников с заработком ниже 1000 рублей составила 5,6% от всей численности работников обследуемых организаций. Зарплату свыше 2 тысяч в ноябре получали 69,5%, а свыше 3 тысяч — 38,8%.
Подсчитали также, сколько работников получали больше 5 тысяч рублей — 12,3%.
