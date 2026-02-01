Ричмонд
Статистики подсчитали, скольким минчанам начислили зарплату более 5 тысяч

Подсчитано, сколько зарабатывают жители Минска.

Источник: Комсомольская правда

Главное статистическое управление Минска подсчитало распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы.

По данным за ноябрь 2025 года доля работников с заработком ниже 1000 рублей составила 5,6% от всей численности работников обследуемых организаций. Зарплату свыше 2 тысяч в ноябре получали 69,5%, а свыше 3 тысяч — 38,8%.

Подсчитали также, сколько работников получали больше 5 тысяч рублей — 12,3%.

Ранее мы писали, что юрист ответил, должен ли наниматель компенсировать сотруднику проезд до работы.

Кроме того, Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года.

Тем временем, трудовые пенсии увеличатся в Беларуси с 1 февраля в среднем на 10 процентов.