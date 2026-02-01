Импортные хризантемы и розы для петербуржцев оказались с «живым» подарком

С начала 2026 года в Санкт-Петербург было ввезено более трёх миллионов срезанных цветов. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Партии роз, хризантем, гвоздик и других растений поступили из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Кении и других стран-экспортёров.