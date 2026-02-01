Сделает жилье в 2,5 раза доступнее: в Госдуме призвали отказаться от ипотеки

«Ипотека — это американская модель приобретения недвижимости через ее залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем на ее внедрении», — рассказал Миронов в разговоре ТАСС. Он уточнил, что покупка через стройсберкассы сделает жилье для россиян в 2,5 раза дешевле.
По его словам, при нынешних ценах на жилье ипотека недоступна для большинства граждан, а для тех, кто ее оформил, она превращается в «долговую кабалу». Стройсберкассы предполагают накопление средств граждан с возможностью получения государственной премии и последующего целевого жилищного займа по фиксированной низкой ставке до 3% годовых.
Миронов также предложил развивать систему наемного жилья в России. Аналогичная модель накопления и кредитования широко применялась в XX веке в Германии и других странах Европы.