Сделает жилье в 2,5 раза доступнее: в Госдуме призвали отказаться от ипотеки

По его словам, при нынешних ценах на жилье ипотека недоступна для большинства граждан, а для тех, кто ее оформил, она превращается в «долговую кабалу». Стройсберкассы предполагают накопление средств граждан с возможностью получения государственной премии и последующего целевого жилищного займа по фиксированной низкой ставке до 3% годовых.