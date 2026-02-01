В России хотят ввести «отцовский капитал» для многодетных семей

Он отметил, что зачастую в многодетных семьях вся финансовая ответственность возлагается на мужчин, поскольку «40% многодетных мам уже не работают», а значит эти семьи «живут на зарплату одного папы». При этом «по опросам репродуктивных планов семей, у мужчин желаемое число детей выше, чем у женщин».
И, на мой взгляд, вот такой отцовский капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье.
Представитель ОП считает, что материнский капитал, по сути, получают женщины. По его словам, сейчас многие многодетные семьи состоят из детей от разных браков. «А вот семья, где в одном браке рождается трое детей, я считаю, должна получить дополнительную поддержку», — говорит Рыбальченко.
Отметим, что сегодня в России действует материнский капитал. С 1 февраля 2026 года он проиндексировали на 5,6%. Теперь суммы составляют 728 922 рубля— на первого ребенка, 963 243— на второго и последующих детей. Также 234 321 рублей на второго ребенка могут получить те, кто уже ранее использовал сертификат на первого.