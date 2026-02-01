В России хотят ввести «отцовский капитал» для многодетных семей

Отметим, что сегодня в России действует материнский капитал. С 1 февраля 2026 года он проиндексировали на 5,6%. Теперь суммы составляют 728 922 рубля— на первого ребенка, 963 243— на второго и последующих детей. Также 234 321 рублей на второго ребенка могут получить те, кто уже ранее использовал сертификат на первого.