Свердловская область вошла в топ-5 регионов по продажам водки

Свердловская область по итогам 2025 года оказалась в числе пяти регионов с наибольшими показателями по продаже водки. На Среднем Урале за год продали 2,44 декалитров этого вида алкоголя. Практически столько же водки продано в Краснодарском крае, Татарстане и немного меньше в Башкирии.
В лидерах среди российских регионов по продаже водки оказались Московская область — 6 миллионов декалитров, Москва — 4,5 миллиона декалитров, а также Санкт-Петербурге — 2,5 декалитров. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль.
Отметим, что в общем по России, в 2025 году объемы продаж водки упали на 5,8% до 74,1 миллиона декалитров. Годом ранее этот показатель составлял 77,3 миллиона декалитров.