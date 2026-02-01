Свердловская область вошла в топ-5 регионов по продажам водки

Свердловская область по итогам 2025 года оказалась в числе пяти регионов с наибольшими показателями по продаже водки. На Среднем Урале за год продали 2,44 декалитров этого вида алкоголя. Практически столько же водки продано в Краснодарском крае, Татарстане и немного меньше в Башкирии.