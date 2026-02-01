Время 30-летних: как прошел Международный управленческий форум в Ташкенте

«В этом году считаем приоритетом отношения с молодыми 30-летними профессионалами, обсуждаем темы, которые помогут бизнесу сделать шаг вперед. Сегодня на рынке Узбекистана создалась уникальная ситуация: с одной стороны, очень много людей, которые хотели бы найти достойную работу, с другой стороны — нехватка квалифицированных профессионалов. Создается иллюзия, что у нас много людей, кого мы можем нанять, мы большая страна, богатая трудовыми ресурсами, но, когда начинаешь искать узкого специалиста, возникают затруднения. Между тем, сегодня республика является местом для работников из сопредельных стран: к нам приезжают обладающие необходимой квалификацией специалисты из России, Беларуси и других стран, которые помогают расти местной команде», — отмечает председатель Оргкомитета форума, профессиональный бизнес-коуч, эксперт по лидерству и трансформации Тимур Ядгаров.