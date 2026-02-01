ЕРИП отменил вознаграждения по ряду платежей с 1 февраля 2026 года

Изменения в «Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО “НКФО “ЕРИП” (и другими участниками ЕРИП)” вступили в силу с 1 февраля 2026 года, отмечают в пресс-службе платежной системы.
Новшества принесли, в частности, отмену вознаграждений по ряду платежей уже со второго месяца зимы-2026. Они касаются приема платежей в уплату банковских услуг по пополнению текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц, счетов по учету вкладов (депозитов), а также по погашению задолженности по кредиту и процентов за пользование им.
«Независимо от того, в какой банк будут перечислены денежные средства, с 1 февраля 2026 года при осуществлении таких платежей посредством ПС ЕРИП в пределах одного банка вознаграждение за организацию приема платежей с банка-получателя не взимается», — говорится в сообщении ЕРИП.
Сделано это «в целях упрощения и унификации условий для плательщиков».
Есть и еще одно новшество, которое касается утверждения тарифа по сервису ЕРИП.ID. В связи с этим, указанный сборник вознаграждений пополнился пунктом 3.3, касающимся организации приема платежей при помощи ЕРИП.ID.
