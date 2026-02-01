ЕРИП отменил вознаграждения по ряду платежей с 1 февраля 2026 года

Новшества принесли, в частности, отмену вознаграждений по ряду платежей уже со второго месяца зимы-2026. Они касаются приема платежей в уплату банковских услуг по пополнению текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц, счетов по учету вкладов (депозитов), а также по погашению задолженности по кредиту и процентов за пользование им.