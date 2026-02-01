Власти хотят собрать в 2026 году с белорусов штрафов на 66 миллионов больше, чем в 2025-м

В 2026 году власти хотят собрать с белорусов штрафов на 66,53 миллиона больше, чем в 2025-м. Об этом пишет Myfin.by, ссылаясь на закон «О республиканском бюджете».
Общий объем доходов бюджета от штрафов и удержаний предполагается на уровне 313,5 миллиона рублей. Причем 3,17 миллиона придется на удержания из зарплат осужденных и лиц, освобожденных от уголовной ответственности. Остальная сумма в районе 310,33 миллиона, как ожидается, поступит от различного вида штрафов.
Источник обращает внимание, что на 2025-й доходы от штрафов закладывались на уровне 243,8 миллиона белрублей, а на 2024 год — 208,9 млн. То есть разница с планом на 2026 год составляет, соответственно, более 66,53 и 101,43 миллиона рублей.
Также мы писали, что ЕРИП отменил вознаграждения по ряду платежей с 1 февраля 2026.
Тем временем милиция открыла для белорусов бесплатный способ проверки сомнительных ссылок.
Кроме того, гендиректор «Фармации» объяснила разные цены на лекарства в белорусских аптеках и ответила, чьи лекарства лучше — белорусские или импортные.
А Минобразования Беларуси ответило, можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы.
Еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая погода будет в феврале 2026 года в Беларуси.