Власти хотят собрать в 2026 году с белорусов штрафов на 66 миллионов больше, чем в 2025-м

Источник обращает внимание, что на 2025-й доходы от штрафов закладывались на уровне 243,8 миллиона белрублей, а на 2024 год — 208,9 млн. То есть разница с планом на 2026 год составляет, соответственно, более 66,53 и 101,43 миллиона рублей.