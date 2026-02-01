Nikkei Asia: власти Таиланда признали кошек важной частью экономики

Эксперты указали, что в 2025 году темп роста рынка товаров и услуг для кошек в Таиланде впервые обошел рынок для собак. Кошки пользуются большим спросом у населения как более компактные питомцы, так как с ростом городского населения тайцы сталкиваются с дефицитом жилого пространства, говорится в статье.