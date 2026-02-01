Nikkei Asia: власти Таиланда признали кошек важной частью экономики

Правительство Таиланда признало, что кошки являются важной составляющей экономики страны, пишет журнал Nikkei Asia.
«Рынок товаров для любителей кошек в Таиланде растет настолько, что правительство признало этих домашних животных важной частью экономики», — говорится в статье.
Рынок товаров и услуг для кошек в Таиланде вырос до 367,8 млрд бат (891,9 млрд руб.), при этом он превышает аналогичный рынок для собак, который составляет 226,8 млрд бат (549,9 млрд руб.), приводят журналисты данные N.C.C. Management & Development.
Эксперты указали, что в 2025 году темп роста рынка товаров и услуг для кошек в Таиланде впервые обошел рынок для собак. Кошки пользуются большим спросом у населения как более компактные питомцы, так как с ростом городского населения тайцы сталкиваются с дефицитом жилого пространства, говорится в статье.
Ранее стало известно, что местный житель уезда Шанхан провинции Фуцзянь в Китае сообщил в правоохранительные органы и СМИ, что прямо на рынке Чэндун забивали кошек и продавали их мясо.