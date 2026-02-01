Ричмонд
Премьер Турчин сказал, что происходит с белорусской экономикой в начале 2026

Глава Совмина Турчин сказал о ситуации в белорусской экономике на начало 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что происходит с белорусской экономикой в начале 2026 года.

«Экономика не сворачивалась, поэтому ей разворачиваться не надо. Она функционирует, причем достаточно неплохо», — было короткое резюме главы Совмина.

Забегать вперед с прогнозами Турчин не стал, но заметил, что нет поводов и для того, чтобы расслабиться. Причина, по его словам, в том, что «очень много стоит вызовов перед экономикой». Отсюда и работа правительства по ряду направлений в интенсивном режиме.

В целом, ситуация находится в рамках запланированных параметров.

Тем временем власти хотят собрать в 2026 году с белорусов штрафов на 66 миллионов больше, чем в 2025-м.

Также мы писали, что ЕРИП отменил вознаграждения по ряду платежей с 1 февраля 2026.

Кроме того, гендиректор «Фармации» объяснила разные цены на лекарства в белорусских аптеках и ответила, чьи лекарства лучше — белорусские или импортные.

Кроме того, Минобразования Беларуси ответило, можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы.