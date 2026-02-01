Премьер Турчин сказал, что происходит с белорусской экономикой в начале 2026

Забегать вперед с прогнозами Турчин не стал, но заметил, что нет поводов и для того, чтобы расслабиться. Причина, по его словам, в том, что «очень много стоит вызовов перед экономикой». Отсюда и работа правительства по ряду направлений в интенсивном режиме.