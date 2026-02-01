Россиянам напомнили об увеличении соцвыплат с 1 февраля: подробности

В России с 1 февраля на 5,6% увеличены более 40 социальных выплат и пособий. Об этом сообщили на сайте Госдумы.
«Выплаты, пособия и компенсации увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он уточнил, что все необходимые средства для выполнения государством соцобязательства перед гражданами в федеральном бюджете заложены.
В публикации уточнили, что, в частности, вырос размер материнского капитала и теперь семья при рождении первого ребенка получит почти 729 тысяч рублей, за второго предусмотрено 234,3 тысячи рублей.
Кроме того, увеличены единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России, Героям Труда и людям с инвалидностью всех трех групп.
Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Володин сообщил, что в России с 1 января начал действовать пакет законов, связанный с социальными выплатами. По его словам, одним из ключевых изменений стало повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), который вырос более чем на 20% и теперь составляет 27 093 рубля. Это увеличение, как ожидается, скажется на доходах примерно 4,5 миллионов человек.