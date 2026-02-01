Россиянам напомнили об увеличении соцвыплат с 1 февраля: подробности

Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Володин сообщил, что в России с 1 января начал действовать пакет законов, связанный с социальными выплатами. По его словам, одним из ключевых изменений стало повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), который вырос более чем на 20% и теперь составляет 27 093 рубля. Это увеличение, как ожидается, скажется на доходах примерно 4,5 миллионов человек.