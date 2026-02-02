Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 2 февраля после выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 2 февраля, понедельник. В частности, после выходных стали ощутимо меньше курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 2 февраля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8331 белорусского рубля, 1 евро — 3,3731 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7529 белорусского рубля.
В итоге по отношению к курсам валют, действовавшим в пятницу, 30 января, субботу, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, курс евро и курс доллара стали меньше, а курс российского рубля увеличился в понедельник, 2 февраля. Ощутимее при этом в сторону понижения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0165 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0337 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0064 белрубля.
