Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 2 февраля после выходных

В итоге по отношению к курсам валют, действовавшим в пятницу, 30 января, субботу, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, курс евро и курс доллара стали меньше, а курс российского рубля увеличился в понедельник, 2 февраля. Ощутимее при этом в сторону понижения изменился курс европейской валюты.