Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 2 февраля после выходных

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и курс доллара и повысил курс российского рубля на 2 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 2 февраля, понедельник. В частности, после выходных стали ощутимо меньше курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 2 февраля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8331 белорусского рубля, 1 евро — 3,3731 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7529 белорусского рубля.

В итоге по отношению к курсам валют, действовавшим в пятницу, 30 января, субботу, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, курс евро и курс доллара стали меньше, а курс российского рубля увеличился в понедельник, 2 февраля. Ощутимее при этом в сторону понижения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0165 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0337 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0064 белрубля.

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о зарплатах белорусов.

