Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина

Правительство для предотвращения кризиса предприняло ряд мер: был продлен до конца года запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, до мая 2026 года введен мораторий на обнуление топливного демпфера при превышении допустимых отклонений биржевых цен на бензин и дизтопливо от индикативных, также введена нулевая пошлина на импорт бензина до середины 2026 года, а Санкт-Петербургская биржа ужесточила правила торгов бензином, чтобы повысить предложение и снизить цены. В результате ажиотаж удалось сбить — в ноябре и декабре цены пошли вниз. Тем не менее, в целом по итогам 2025 года рост бензиновых цен вдвое превысил инфляцию.