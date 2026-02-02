В Японии 75% компаний используют ИИ в работе

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Доля японских компаний, в том или ином виде использующих технологии искусственного интеллекта в повседневной работе, составляет 75%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства финансов Японии, с которыми ознакомился ТАСС.
Пять лет назад этот показатель составлял всего 11%. Уровень использования ИИ вырос среди частных предприятий всех типов. При этом самыми активными оказались крупные компании и корпорации — 89% из них пользуются технологиями искусственного интеллекта в своей повседневной работе. Также примечательно, что 90% автомобилестроительных компаний и такая же доля фирм в сфере общепита регулярно используют ИИ.
В Минфине отметили, что чаще всего эти технологии применяются для подготовки документов, поиска и сбора информации, а также при разработке технических задач. В частности, японские компании признались, что внедрение чат-ботов заметно снижает нагрузку на телефонные службы, а использование ИИ в электронной переписке позволяет экономить десятки рабочих часов. В то же время компании отметили нехватку специалистов с нужными навыками и испытывают опасения, связанные с риском утечки информации при использовании искусственного интеллекта.