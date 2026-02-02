В Японии 75% компаний используют ИИ в работе

В Минфине отметили, что чаще всего эти технологии применяются для подготовки документов, поиска и сбора информации, а также при разработке технических задач. В частности, японские компании признались, что внедрение чат-ботов заметно снижает нагрузку на телефонные службы, а использование ИИ в электронной переписке позволяет экономить десятки рабочих часов. В то же время компании отметили нехватку специалистов с нужными навыками и испытывают опасения, связанные с риском утечки информации при использовании искусственного интеллекта.