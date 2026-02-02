Какие штрафы грозят россиянам с квартирой, предупредил эксперт

Все эти действия наносят вред окружающей среде и создают неудобства для других жильцов. В случае аварийной ситуации, например, нарушений противопожарных правил — загромождения аварийных выходов, использования чердаков или технических помещений под мастерские или склады, а также хранения воспламеняющихся материалов — штрафные санкции могут варьироваться от 5000 до 15000 рублей. Такие меры направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности жильцов и предотвращение возможных катастроф.