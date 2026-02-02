Какие штрафы грозят россиянам с квартирой, предупредил эксперт

Об этом в беседе с «Прайм» предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, нарушение правил экологической безопасности при обращении с отходами может привести к штрафам для физических лиц в диапазоне от 2000 до 3000 рублей в соответствии с КоАП РФ.
Такие нарушения включают загрязнение общедомовых территорий, создание антисанитарных условий, оставление мусора в общих зонах, а также использование общих помещений для хранения личных вещей или оборудования.
Все эти действия наносят вред окружающей среде и создают неудобства для других жильцов. В случае аварийной ситуации, например, нарушений противопожарных правил — загромождения аварийных выходов, использования чердаков или технических помещений под мастерские или склады, а также хранения воспламеняющихся материалов — штрафные санкции могут варьироваться от 5000 до 15000 рублей. Такие меры направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности жильцов и предотвращение возможных катастроф.
Нарушения, связанные с незаконной перепланировкой квартиры, например, снос стен, перенос мокрых зон или кухонь без согласования с компетентными органами, караются штрафами в размере от 2000 до 2500 рублей. Такой вид деятельности зачастую нарушает строительные нормы и правила, а также ухудшает безопасность жилого дома.
Кроме того, владельцам квартир грозит ответственность за нарушение режима тишины. Проведение шумных ремонтных работ в неположенное время, громкая музыка после 23:00 и другие шумовые нарушения могут закончиться штрафами, поскольку соблюдение спокойствия — важная часть комфортных условий проживания для всех жильцов.
Обязательство по своевременной уплате налогов на имущество также входит в круг обязанностей собственников. За задержку платежей налагается штраф, размер которого составляет от 20% до 40% от суммы неоплаченного налога, в зависимости от наличия или отсутствия умысла.