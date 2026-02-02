В Бикинском округе плату за вывоз мусора включат в квитанцию ПАО «ДЭК»

В марте жители Бикинского муниципального округа начнут получать счета на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от ПАО «ДЭК». Начисления за эту услугу будут включены в квитанцию за потребленную электрическую энергию в феврале 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Энергокомпания продолжает принимать на себя обязательства по начислению платы, печати и доставке квитанций, приёму платежей и консультированию потребителей по вопросам расчётов за ТКО на основании агентских договоров, заключенных с региональным оператором ООО «Строитель». С 01 февраля Региональный оператор по обращению с твердо коммунальными отходами ООО «Строитель» начинает свою деятельность на территории Бикинского муниципального округа.
С 2025 года ПАО «ДЭК» осуществляет расчетно-кассовое обслуживание по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Вяземского, Солнечного и Нанайского муниципальных районах Хабаровского края.
— В марте жители Бикинского муниципального округа вместо привычного счета за электроэнергию начнут получать от ПАО «ДЭК» единую квитанцию нового образца с начислениями за ТКО. Номер лицевого счёта не изменится. Начисление за ТКО будет добавлено в платёжку отдельной строкой. Оплата единой квитанции будет осуществляться по одному штрих-коду, в котором будет содержаться полная информация по начислениям за услуги, — уточнил начальник управления по частным клиентам и ИКУ филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Святослав Песцов.
Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утверждены Постановлением Губернатора Хабаровского края от 29 декабря 2025 г. № 109.
Консультации по вопросам начислений и расчётов за новую услугу будут предоставляться специалистами Дальневосточной энергетической компании по месту жительства абонента (г. Бикин, пер. Энергетический, 5А). По вопросам качества предоставляемых услуг следует обращаться непосредственно к региональному оператору. На сайте регионального оператора можно ознакомиться детально с нормативно-правовыми документами tko-stroitel.ru/. В канале мессенджера МАХ можно ознакомиться с актуальной информацией о правилах обращения с ТКО, оперативной и проверенной информацией, увидеть объявления и контакты для обращений.