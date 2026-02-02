В Бикинском округе плату за вывоз мусора включат в квитанцию ПАО «ДЭК»

Консультации по вопросам начислений и расчётов за новую услугу будут предоставляться специалистами Дальневосточной энергетической компании по месту жительства абонента (г. Бикин, пер. Энергетический, 5А). По вопросам качества предоставляемых услуг следует обращаться непосредственно к региональному оператору. На сайте регионального оператора можно ознакомиться детально с нормативно-правовыми документами tko-stroitel.ru/. В канале мессенджера МАХ можно ознакомиться с актуальной информацией о правилах обращения с ТКО, оперативной и проверенной информацией, увидеть объявления и контакты для обращений.