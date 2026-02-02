Inno Clouds: популярность цифровых чаевых в кафе выросла за год в 2,5 раза

«Например, в One Price Coffee только на примере одной пилотной точки в Москве мы увидели, что наличие киоска самообслуживания сразу же забирает на себя 33% от всех посетителей в первые две недели. А это значит, что бариста не отвлекался на проведение оплаты и другие смежные задачи, а только занимался приготовлением напитков и подачей еды. Такой подход на 20% ускорил обслуживание. В целом, мы в ближайший год планируем подключить к киоскам самообслуживания 200 точек в Москве и других городах», — уточнил эксперт.