Inno Clouds: популярность цифровых чаевых в кафе выросла за год в 2,5 раза

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россияне в 2025 году стали в 2,5 раза чаще использовать цифровые чаевые в кафе и ресторанах, сообщил ТАСС генеральный директор IT-компании, разрабатывающей ПО для HoReCa, Inno Clouds Александр Буравцов.
«В популярности очень сильно выросли цифровые чаевые, почти в 2,5 раза», — сказал он.
По словам эксперта, использование цифровых сервисов в российском ресторанном бизнесе — QR-меню, киосков самообслуживания, мобильных приложений — в 2025 году увеличилось практически в два раза. Если в 2024 году в стране насчитывалось 25 тыс. таких заведений, то в 2025 году их стало порядка 42 тыс. Это примерно 30% рынка.
«Мы видим, что примерно 40% гостей делают заказ и оплачивают его через QR-меню, мобильное приложение или киоск самообслуживания. Одним из драйверов рынка в 2026 году станет сосредоточенность на технологическом развитии цифровых сервисов и оптимизации костов, что приведет к росту доли их использования до 50% клиентов. По нашему прогнозу, в 2026 году к различным цифровым сервисам для самостоятельного заказа будет подключено еще около 20 тыс. заведений», — отметил Буравцов.
Он также подчеркнул, что средний чек в успешно внедренных киосках самообслуживания на 22−27% выше по сравнению с традиционными способами обслуживания. Кроме того, такой подход ускоряет обслуживание клиентов и упрощает работу персонала.
«Например, в One Price Coffee только на примере одной пилотной точки в Москве мы увидели, что наличие киоска самообслуживания сразу же забирает на себя 33% от всех посетителей в первые две недели. А это значит, что бариста не отвлекался на проведение оплаты и другие смежные задачи, а только занимался приготовлением напитков и подачей еды. Такой подход на 20% ускорил обслуживание. В целом, мы в ближайший год планируем подключить к киоскам самообслуживания 200 точек в Москве и других городах», — уточнил эксперт.
Inno Clouds — российская IT-компания, разрабатывающая цифровые сервисы для ресторанов и кафе, в том числе киоски и планшеты самообслуживания, QR-меню. Решения компании установлены более чем в 400 кафе, ресторанах и фуд-кортах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и городах Дальнего Востока.