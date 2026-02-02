Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума предлагает обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП, если у них имеются отягчающие обстоятельства.

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП, если у них имеются отягчающие обстоятельства. Инициатива будет представлена 2 февраля и направлена на улучшение тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к инициативе указано, что она направлена на создание более справедливых условий для формирования тарифов по ОСАГО.

Проект предполагает введение обязанности для страховщиков предъявлять регрессные требования к лицам, причинившим вред. Также предусмотрено, что оплату этих требований можно будет осуществлять через инфраструктуру электронного правительства, что повысит информированность граждан о наличии такой обязанности и упростит процесс ее исполнения.

Ранее отмечалось, что в 2026 году наблюдается рост зависимости цены ОСАГО от стиля вождения и частоты аварий.

Таким образом, новый законопроект может значительно изменить подход к выплатам по ОСАГО и улучшить ситуацию на рынке автострахования.

Ранее юрист Никита Строков рассказал, что нужно делать, чтобы получить выплату за ДТП, произошедшее по причине гололеда.