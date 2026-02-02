Госдума предлагает обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

Проект предполагает введение обязанности для страховщиков предъявлять регрессные требования к лицам, причинившим вред. Также предусмотрено, что оплату этих требований можно будет осуществлять через инфраструктуру электронного правительства, что повысит информированность граждан о наличии такой обязанности и упростит процесс ее исполнения.