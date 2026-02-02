Госдума предлагает обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП, если у них имеются отягчающие обстоятельства. Инициатива будет представлена 2 февраля и направлена на улучшение тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом пишет РИА Новости.
В пояснительной записке к инициативе указано, что она направлена на создание более справедливых условий для формирования тарифов по ОСАГО.
Проект предполагает введение обязанности для страховщиков предъявлять регрессные требования к лицам, причинившим вред. Также предусмотрено, что оплату этих требований можно будет осуществлять через инфраструктуру электронного правительства, что повысит информированность граждан о наличии такой обязанности и упростит процесс ее исполнения.
Ранее отмечалось, что в 2026 году наблюдается рост зависимости цены ОСАГО от стиля вождения и частоты аварий.
Таким образом, новый законопроект может значительно изменить подход к выплатам по ОСАГО и улучшить ситуацию на рынке автострахования.
Ранее юрист Никита Строков рассказал, что нужно делать, чтобы получить выплату за ДТП, произошедшее по причине гололеда.