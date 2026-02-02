Роспотребнадзор в Новосибирске снял с продажи миллиарды товаров

Роспотребнадзор сообщил о масштабной проверке маркировки товаров в 2024—2025 годах. В ходе 25 тысяч контрольных мероприятий инспекторы ведомства проверили 2,4 млн единиц продукции и выявили нарушения у четверти проверенного ассортимента.
Чаще всего нарушения касались обязательной цифровой маркировки, 95% проверок заканчивались выявлением серьёзных нарушений. По каждому факту принимаются меры — товары снимаются с реализации, торговым организациям выдаются предписания, а виновные привлекаются к административной ответственности.
Особое внимание уделяется кассовому контролю через систему «Честный знак», которая охватывает 18 категорий товаров, табачные изделия, молочную продукцию, безалкогольные напитки, БАДы, обувь, товары лёгкой промышленности, фототовары, шины, парфюмерию, пиво, медицинские изделия и кресла‑коляски.
С момента запуска разрешительного режима в конце 2024 года было предотвращено попадание на прилавки около 3 млрд единиц товаров, не соответствующих требованиям, включая свыше 330 млн единиц просроченной молочной продукции.
В ведомстве отмечают, что контроль за соблюдением правил оборота продукции продолжается и находится на особом внимании Роспотребнадзора.