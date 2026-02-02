Hyundai Motor не захотела выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге

Южнокорейская компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью на обратный выкуп своего бывшего завода в России. Возможность сделать это у нее была до 31 января, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России. Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем», — сообщила пресс-служба.
Ранее сообщалось, что южнокорейский автогигант Hyundai Motor Group инициировал аудит своих международных активов, включая российские, на фоне ужесточения торговой политики США. В рамках этого процесса компания изучала возможность реализации опциона на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге.
При этом западные СМИ утверждали, что Hyundai Motor Group не может воспользоваться правом обратного выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге из-за продолжающегося конфликта на Украине.