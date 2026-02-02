Hyundai Motor упустила опцион по выкупу бывшего завода в Петербурге за 100 долларов

Ранее сообщалось, что Hyundai может возобновить поставки в Россию дизельных двигателей CRDi. Эти моторы используют на некоторых моделях бренда. Производитель уже зарегистрировал соответствующий товарный знак. Такой шаг связан со стабильным спросом на запчасти для этих автомобилей на российском вторичном рынке.