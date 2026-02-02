Ричмонд
Hyundai Motor упустила опцион по выкупу бывшего завода в Петербурге за 100 долларов

Южнокорейская компания Hyundai Motor не стала выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление автопроизводителя.

Источник: Life.ru

Срок действия опциона истёк в январе. Этот опцион позволял вернуть предприятие за символическую сумму меньше 100 долларов.

«Компания Hyundai Motor продолжает предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему привержена поддержанию этих услуг в будущем», — приводит агентство заявление Hyundai.

В 2024 году Hyundai продала завод российской автомобильной группе AGR. Сумма сделки составила 97 долларов США. Компания согласилась на опцион обратного выкупа в течение определённого срока.

Ранее сообщалось, что Hyundai может возобновить поставки в Россию дизельных двигателей CRDi. Эти моторы используют на некоторых моделях бренда. Производитель уже зарегистрировал соответствующий товарный знак. Такой шаг связан со стабильным спросом на запчасти для этих автомобилей на российском вторичном рынке.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

