Венесуэла впервые в истории экспортировала сжиженный газ за границу

Венесуэла впервые в истории экспортировала сжиженный газ за рубеж. Как сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес, страна отправила первый международный груз, тем самым открывая новую страницу в энергетической истории республики.

Источник: РИА "Новости"

«Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа. Вместе с рабочим классом мы отмечаем этот исторический рубеж, экспортировав первую молекулу газа страны. Это достижение для благосостояния венесуэльского народа», — заявила Родригес.

До этого Венесуэла полностью покрывала внутренний спрос на газ и никогда не направляла его на экспорт. В январе правительство подписало контракт на поставку сжиженного газа за границу, не раскрывая подробностей о получателе.

Ранее Life.ru писал, что США пытаются посадить Индию и Китай на венесуэльскую нефть. Дональд Трамп объявил о подготовке сделки, по которой Индия начнёт закупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана. Американский лидер надеется, что к закупкам присоединится и Китай, что укрепит позиции Каракаса на мировом рынке.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
