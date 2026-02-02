Венесуэла впервые в истории экспортировала сжиженный газ за границу

«Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа. Вместе с рабочим классом мы отмечаем этот исторический рубеж, экспортировав первую молекулу газа страны. Это достижение для благосостояния венесуэльского народа», — заявила Родригес.
До этого Венесуэла полностью покрывала внутренний спрос на газ и никогда не направляла его на экспорт. В январе правительство подписало контракт на поставку сжиженного газа за границу, не раскрывая подробностей о получателе.
Ранее Life.ru писал, что США пытаются посадить Индию и Китай на венесуэльскую нефть. Дональд Трамп объявил о подготовке сделки, по которой Индия начнёт закупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана. Американский лидер надеется, что к закупкам присоединится и Китай, что укрепит позиции Каракаса на мировом рынке.