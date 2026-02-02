Более 160 км водопровода построили и реконструировали в Новосибирской области

В Новосибирской области активно ведется обновление инфраструктуры водоснабжения. В рамках реализации национального проекта и региональных программ за 2025 год построили и реконструировали свыше 160 километров водопроводных сетей. Об это сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.
— В 2025 году крупные работы проводились в поселке Сузун, селе Новолуговое и поселке Новояркуль, где проложили 28,2 км новых труб, — уточнили в пресс-службе.
В 30 населенных пунктах улучшили системы водоснабжения. Кроме того, в 14 районах появились 16 новых скважин и станций, которые обеспечивают чистую воду.