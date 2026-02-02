Hyundai Motor подтвердила, что не стала выкупать обратно завод в Петербурге

17 декабря 2025 года сообщалось, что группа AGR Automotive Group (новый владелец площадки) выпустила тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Ранее там было запущено производство автомобилей под новым брендом Solaris. В декабре первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы в РФ будут запущены до лета 2026 года.