Hyundai Motor подтвердила, что не стала выкупать обратно завод в Петербурге

СЕУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Motor не воспользовалась правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Это подтвердили корреспонденту ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

Источник: Reuters

«Hyundai Motor не воспользовалась правом на обратный выкуп своего бывшего завода в России», — заявили в компании. «Hyundai Motor продолжает проводить гарантийное обслуживание, оказывать [после продажи] услуги клиентам, связанные с ранее проданными автомобилями, и остается приверженной оказанию этих услуг в дальнейшем», — добавили представители автогиганта.

В 2024 году южнокорейская компания продала свой завод в Санкт-Петербурге за символическую сумму с правом обратного выкупа в течение двух лет. Этот срок истек в январе этого года.

1 февраля южнокорейские СМИ сообщали, что Hyundai Motor не воспользовалась правом на обратный выкуп.

О заводе

17 декабря 2025 года сообщалось, что группа AGR Automotive Group (новый владелец площадки) выпустила тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Ранее там было запущено производство автомобилей под новым брендом Solaris. В декабре первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы в РФ будут запущены до лета 2026 года.

Завод Hyundai Motor был открыт в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Площадка прекратила производство из-за перебоев в поставках комплектующих в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

