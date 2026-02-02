Импорт медприборов из России в США вышел на максимум с 2022 года

При этом сохраняется и встречный поток поставок. Соединенные Штаты продолжают экспортировать медицинское оборудование в Россию. В ноябре объем таких продаж вырос в 1,8 раза по сравнению с октябрем и на 21 процент в годовом выражении, достигнув 8,9 млн долларов. Этот показатель стал максимальным с сентября 2024 года.