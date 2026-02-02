Маршруты автобусов №№ 79 и 31к изменят во Владивостоке с 3 февраля

Во Владивостоке с 3 февраля поменяется схема движения городских автобусов № 79 «Бухта Тихая — Перинатальный центр — ТЦ “Изумруд”» и № 31к «Луговая — Фадеева — Патрокл». По данным управления транспорта администрации города, корректировка маршрутов связана с завершением строительства новой дороги и появлением дополнительных остановок на улице Архангельской.
После изменений автобус № 79 в направлении от бухты Тихой проследует через остановки «Добровольского», «Колледж ВГУЭС», «Фарфоровый завод», «Детская поликлиника (Тихая)», затем вновь «Бухта Тихая», «Энерготехникум», «Сахалинская, 38», «Борисенко, 104», «Перинатальный центр», «Борисенко, 106», «Североморская», «Архангельская, 25», «Архангельская, 23», «Сочинская, 1», «Сочинская, 5», «Сочинская, 15», «Детский сад № 167», «Новороссийская», «Большой Улисс», «Катерная», «Восточная верфь», «Окатовая», «Бурачка», «Олега Кошевого», «Радиоприбор», «Надибаидзе», «Театр оперы и балета», «Фуникулёр», «Суханова», «Университет прокуратуры РФ» и завершит маршрут у ТЦ «Изумруд-2».
В обратную сторону этот же маршрут пойдёт от ТЦ «Изумруд-2» через остановки «Комарова», «Картинная галерея», «Инструментальный завод», «ВГУЭС», «Студенческая», «Театр оперы и балета», «Надибаидзе», «Олега Кошевого», «Бурачка», «Окатовая», «Восточная верфь», «Катерная», «Большой Улисс», «Новороссийская», «Детский сад № 167», «Сочинская, 15», «Сочинская, 5», «Сочинская, 1», «Сочинская, 3», «Североморская», «Борисенко, 106», «Перинатальный центр», «Борисенко, 104», «Сахалинская, 38», «Энерготехникум» и вернётся в бухту Тихую.
Маршрут № 31к «Луговая — Фадеева — Патрокл» в прямом направлении от площади Луговая пройдёт через остановки «Луговая (ул. Ивановская, д. 6/4)», «Спортивная», «Фадеева», «Таможенная академия», «Овощебаза (ул. Фадеева)», «УНР», «Столовая», «Сахалинская, 38», «Борисенко, 104», «Перинатальный центр», «Можайская», «Морское кладбище», затем снова «Можайская», далее «Борисенко, 106», «Североморская», «Архангельская, 25», «Архангельская, 23», «Сочинская, 1», «Сочинская, 5», «Сочинская, 15», «Детский сад № 167», «Новороссийская» и выйдет на конечную остановку «Патрокл».
В обратном направлении автобус № 31к отправится от «Патрокла» и проследует через остановки «Новороссийская», «Детский сад № 167», «Сочинская, 15», «Сочинская, 5», «Сочинская, 1», «Сочинская, 3», «Североморская», «Борисенко, 106», «Можайская», «Морское кладбище», снова «Можайская», «Перинатальный центр», «Борисенко, 104», «Сахалинская, 38», «Столовая», «УНР», «Овощебаза (ул. Фадеева)», «Таможенная академия», «Фадеева» и вернётся к площади Луговая.
Ранее администрация Владивостока уже сообщала об изменении схемы движения маршрута № 22к «Приморский океанариум — Мини-ТЭЦ “Центральная” — Поспелово — Канал (остров Русский) — Парис — Приморский океанариум».