Россиян предупредили о рисках лимита на прием наличных в банкоматах

Идея жестко ограничить прием наличных средств через банкоматы может обернуться масштабными проблемами для граждан, бизнеса и банковского сектора. Об этом «Российской газете» заявил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
По его словам, усиление контроля за наличным денежным обращением изначально направлено на повышение собираемости налогов. Однако введение жесткого лимита, как считает эксперт, не приведет к обелению экономики. Напротив, такие меры способны сформировать обратный эффект и создать условия для роста теневого оборота.
Войлуков отметил, что в России уже действует разветвленная система контроля за безналичными операциями. Она позволяет налоговым органам эффективно отслеживать денежные потоки, выявлять нарушения и доначислять налоги в рамках проверок. В этой связи дополнительное давление на наличные операции выглядит избыточным.
Экономист подчеркнул, что ограничения на прием наличных через банкоматы ударят прежде всего по законопослушным гражданам и предпринимателям. Одновременно они могут увеличить издержки бизнеса, усложнить работу банков и создать дополнительные сложности для контролирующих органов. Кроме того, такие меры, по его оценке, способны замедлить развитие цифровых финансовых сервисов.
Поводом для дискуссии стало предложение Минфина РФ, озвученное 30 января. Ведомство выступило с инициативой установить лимит в размере одного миллиона рублей в месяц на внесение наличных средств на счета через банкоматы.
Читайте также: Компания Маска притормозила дроны и создала проблемы по обе стороны фронта.