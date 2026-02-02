Россиян предупредили о рисках лимита на прием наличных в банкоматах

Экономист подчеркнул, что ограничения на прием наличных через банкоматы ударят прежде всего по законопослушным гражданам и предпринимателям. Одновременно они могут увеличить издержки бизнеса, усложнить работу банков и создать дополнительные сложности для контролирующих органов. Кроме того, такие меры, по его оценке, способны замедлить развитие цифровых финансовых сервисов.