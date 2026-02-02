Стало известно о претензиях юаня на глобальную роль мировой резервной валюты

В материале Си заявил о необходимости создания «мощной валюты», способной широко использоваться в международной торговле, а также на инвестиционных и валютных рынках. Как отмечает FT, китайское руководство на протяжении многих лет продвигает курс на интернационализацию юаня, однако нынешнее заявление стало наиболее четкой и прямой формулировкой этой стратегической цели.