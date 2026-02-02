Стало известно о претензиях юаня на глобальную роль мировой резервной валюты

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за превращение юаня в глобальную резервную валюту. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на его публикацию в партийном журнале Qiushi.
В материале Си заявил о необходимости создания «мощной валюты», способной широко использоваться в международной торговле, а также на инвестиционных и валютных рынках. Как отмечает FT, китайское руководство на протяжении многих лет продвигает курс на интернационализацию юаня, однако нынешнее заявление стало наиболее четкой и прямой формулировкой этой стратегической цели.
Глава КНР подчеркнул, что для этого стране необходим «мощный центральный банк», эффективно управляющий денежно-кредитной политикой, а также конкурентоспособные финансовые институты. По его словам, они должны быть способны привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на формирование мировых цен.
Financial Times указывает, что заявления из Пекина прозвучали на фоне растущей неопределенности на глобальных рынках. Ослабление доллара, возможные кадровые изменения в Федеральной резервной системе США, а также геополитическая и торговая напряженность заставляют центральные банки пересматривать свою зависимость от долларовых активов.
Директор по Китаю консалтинговой компании The Asia Group Хань Шэнь Линь отметил, что Пекин не ставит целью прямую замену доллара. По его оценке, юань рассматривается скорее как стратегический противовес, способный ограничить финансовое влияние США в условиях фрагментации мирового финансового порядка.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах. По его данным, доля операций в рублях и юанях достигла 99,1%. В 2024 году товарооборот между двумя странами вышел на рекордный уровень в 245 млрд долларов и продолжает расти.
