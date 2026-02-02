В регионах ДФО бензин оказался самым дорогим в стране

«В 2025 году случился очередной топливный кризис. Как и в 2023—2024 годах, цены в весенне-летний период росли на 1−2% в месяц, в ряде субъектов фиксировались перебои с поставками и даже вводились ограничения на продажу. Причиной стали сезонный всплеск спроса и незапланированные ремонты на НПЗ. Для стабилизации ситуации правительство продлило запрет на экспорт бензина, ввело мораторий на обнуление демпфера и нулевую пошлину на импорт, а биржа ужесточила правила торгов. Ажиотаж удалось сбить к концу года, однако совокупный рост цен за 2025 год вдвое превысил инфляцию», — констатируют эксперты.