В регионах ДФО бензин оказался самым дорогим в стране

«В 2025 году случился очередной топливный кризис. Как и в 2023—2024 годах, цены в весенне-летний период росли на 1−2% в месяц, в ряде субъектов фиксировались перебои с поставками и даже вводились ограничения на продажу. Причиной стали сезонный всплеск спроса и незапланированные ремонты на НПЗ. Для стабилизации ситуации правительство продлило запрет на экспорт бензина, ввело мораторий на обнуление демпфера и нулевую пошлину на импорт, а биржа ужесточила правила торгов. Ажиотаж удалось сбить к концу года, однако совокупный рост цен за 2025 год вдвое превысил инфляцию», — констатируют эксперты.
При этом в региональном разрезе динамика цен существенно различалась. Для оценки реальной нагрузки на кошельки водителей аналитики рассчитали, сколько литров бензина АИ-92 можно купить на среднюю чистую зарплату в регионе. Основой для расчёта послужили данные о зарплатах с ноября 2024 по октябрь 2025 года и цены на топливо в декабре 2025-го.
Помимо тройки лидеров, высокую доступность топлива (свыше 1500 литров) демонстрируют девять регионов, включая нефтегазовые территории и северные субъекты. Особое внимание привлекает ситуация на Дальнем Востоке. Несмотря на максимальные в стране розничные цены (до 80,1 ₽/л на Камчатке), обусловленные высокими логистическими издержками, такие регионы, как Чукотка, Магаданская область, Камчатский и Сахалинский края, а также Якутия, входят в группу лидеров по доступности топлива благодаря солидным уровню доходов населения.
В декабре 2025 года рост цен на АИ-92 в годовом выражении составил 11,3%. Наибольший прирост зафиксирован в Дагестане (+24,2%), Забайкальском крае (+23,4%) и Республике Алтай (+21,9%). Даже в регионах с минимальным увеличением стоимости, таких как Якутия (+8,2%) и Чукотка (+8,8%), темпы роста более чем в полтора раза опережали инфляцию.