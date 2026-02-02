Триллион на гостеприимство: объём инвестиций в туризм вырос на треть

Чтобы сделать страну привлекательной для путешественников со всего мира, ежегодно в инфраструктуру популярных у туристов мест, строительство новых объектов вкладываются сотни миллиардов тенге. По итогам прошлого года, по данным Министерства туризма и спорта (МТС) РК, общий объём инвестиций в основной капитал в сфере туризма приблизился к 1,3 трлн тг, увеличившись на 32,3% в сравнении с показателем 2024-го.
Упомянутая сумма включает в себя как государственные инвестиции в инфраструктуру, так и частные капвложения в туристический бизнес. Если сравнивать данные 2025 и 2022 годов, рост за период будет более чем двукратным. Такая позитивная динамика свидетельствует о повышении инвестиционной активности в стране: растут вложения в строительство и модернизацию отелей, развитие транспортной сети, создание новых туристических объектов. Так, по данным профильного ведомства, в казахстанском туристическом секторе считаются активными 328 инвестиционных проектов. В число крупнейших за 2025 год входят горнолыжный комплекс Oi-Qaragai в Алматинской области (57 млрд тг) и ASP Arena в Конаеве (11 млрд тг). На стадии реализации находится строительство крупного гостиничного комплекса Mandarin Oriental в Астане (300 млрд тг), парка развлечений «Жiбек Жолы» в Конаеве (53,3 млрд тг) и отеля Hilton в Шымкенте (30 млрд тг).
Новые объекты гостиничной инфраструктуры в будущем пополнят казахстанский фонд мест размещения. Количество гостиниц и отелей также является одним из индикатором развития туристического сектора. Согласно данным МТС РК, в прошлом году в Казахстане насчитывалось более 4,5 тыс. объектов, где могут остановиться путешественники. Всего за пять лет их количество увеличилось на 1 тыс., или на 28,6%.
Активное продвижение казахстанских туристических дестинаций, строительство объектов HoReCa, туристских баз и горнолыжных курортов постепенно ведёт к увеличению потока туристов в нашу страну. По информации МТС РК, за прошлый год в местах размещения остановились 10,1 млн туристов — на 10,8% больше, чем за 2024-й. Большую часть клиентов гостиниц и отелей составили казахстанцы. Их численность по итогам прошлого года достигла 8,6 млн человек, увеличившись на 9,9%. Ещё около 1,5 млн постояльцев были иностранцами (плюс 15,8%).
В январе мы писали о том, что иностранные туристы увеличили свои расходы на поездки в Казахстан на 13,5%. Въездные посетители готовы тратить больше денег не только на проживание и питание, но и на шопинг и посещение культурных мероприятий.
Финансовый результат развития сферы — мультипликативные доходы сфер транспорта, HoReCa, общепита, торговли, экскурсионных и прочих услуг. В сборниках Бюро национальной статистики АСПиР РК в качестве финансовых показателей развития туризма приводится объём услуг, оказанных местами размещения. По данным источника, за три квартала прошлого года гостиницы, отели и хостелы оказали услуг на 268 млрд тг — на 19,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Почти треть этого объёма пришлась на Алматы (82,4 млрд тг), ещё 20,5% от общей суммы, или 55 млрд тг — на Астану. В тройку лидеров также вошла Акмолинская область, где расположена знаменитая Щучинско-Боровская курортная зона: 26,3 млрд тг.
В целом динамика объёма услуг, оказанных казахстанскими местами размещения, последние несколько лет показывает уверенный рост. Если в конце 2019 года объём услуг составлял 120,5 млрд тг, то к концу 2024-го он достиг уже 299,8 млрд тг, увеличившись более чем в 2,5 раза.
В прошлом году для крупных курортных зон были разработаны собственные Комплексные планы развития до 2029 года. Это стратегические документы, которые определяют, как будет развиваться туристическая зона, сколько средств в новые проекты будет вкладывать государство, а сколько — бизнес.
Самой крупной дестинацией в Казахстане считается Алматинский горный кластер. В течение нескольких лет, согласно плану, на новые объекты горнолыжных курортов придётся 239 млрд тг частных инвестиций. Деньги пойдут не только на непосредственное строительство зданий, но и на расширение действующих курортов, их объединение в единую систему. Появятся 30 новых канатных дорог, более 160 километров пока неизведанных горнолыжных трасс, будут построены горная деревня «Медеу-Шымбулак» и около 30 новых гостиниц и глэмпингов. По прогнозам, в 2029 году численность иностранных туристов, посетивших эту туристическую жемчужину Казахстана, может достигнуть 1,7 млн человек.
Большое внимание в ближайшие годы обещают уделить и развитию туристической зоны близ озера Алаколь. К сожалению, туризм в этом красивейшем месте пока имеет множество нерешённых инфраструктурных и коммунальных проблем, которые не позволяют активно продвигать его среди иностранцев. В их число входят проблемы с берегоукреплением, перебои с электроснабжением, отсутствие на многих туристских базах элементарного благоустройства — центральных канализации и водоснабжения. Поэтому в текущем году, по данным МТС РК, государственное финансирование проектов развития этой туристической зоны будет увеличено более чем в 2 раза: из бюджета планируется выделить 2,4 млрд тг. Большая часть пойдёт на работы по благоустройству (755,4 млн тг), строительство спасательной станции (564,3 млн тг) и ремонт улиц (257,9 млн тг). В ближайшие годы предстоят ещё большие траты. На реализацию проекта берегоукрепления озера необходимо 15,2 млрд тг, на строительство магистральных электросетей — 7,3 млрд тг, на прокладывание объездной дороги — 4,8 млрд тг.