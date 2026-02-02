Триллион на гостеприимство: объём инвестиций в туризм вырос на треть

Большое внимание в ближайшие годы обещают уделить и развитию туристической зоны близ озера Алаколь. К сожалению, туризм в этом красивейшем месте пока имеет множество нерешённых инфраструктурных и коммунальных проблем, которые не позволяют активно продвигать его среди иностранцев. В их число входят проблемы с берегоукреплением, перебои с электроснабжением, отсутствие на многих туристских базах элементарного благоустройства — центральных канализации и водоснабжения. Поэтому в текущем году, по данным МТС РК, государственное финансирование проектов развития этой туристической зоны будет увеличено более чем в 2 раза: из бюджета планируется выделить 2,4 млрд тг. Большая часть пойдёт на работы по благоустройству (755,4 млн тг), строительство спасательной станции (564,3 млн тг) и ремонт улиц (257,9 млн тг). В ближайшие годы предстоят ещё большие траты. На реализацию проекта берегоукрепления озера необходимо 15,2 млрд тг, на строительство магистральных электросетей — 7,3 млрд тг, на прокладывание объездной дороги — 4,8 млрд тг.